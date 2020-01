Die Arabische Liga hat vor einer internationalen Einmischung in den Libyen-Konflikt gewarnt.

Dadurch könnten ausländische Terrorkämpfer in das Land gelangen, hieß es nach einer Dringlichkeitssitzung in Kairo. In dem nordafrikanischen Land gibt es schwere Gefechte um die Hauptstadt Tripolis. - Der türkische Präsident Erdogan will am Donnerstag das Parlament darüber abstimmen lassen, ob türkische Truppen zur Unterstützung der Regierung in das Land geschickt werden sollen.