Der UNO-Sicherheitsrat hat den slowakischen Diplomaten Kubis zum neuen Vermittler im Libyen-Konflikt ernannt.

Der frühere slowakische Außenminister tritt damit die Nachfolge des im vergangenen März zurückgetretenen Libanesen Salame an. Kubis ist derzeit UNO-Koordinator für den Libanon. Er war auch als Sondergesandter in Afghanistan und im Irak tätig.



In Libyen herrscht seit der Absetzung des Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg. Im Oktober einigten sich die beiden großen Kriegsparteien des Landes - die international anerkannte Regierung der Nationalen Einheit und die im Osten ansässige Libysche Nationalarmee des Generals Haftar - auf einen Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.