Die USA, Frankreich, Italien und Großbritannien haben die eskalierende Gewalt in und um die libysche Hauptstadt Tripolis verurteilt.

In einer gemeinsamen Erklärung machten die Regierungen der vier Länder bewaffnete Milizen dafür verantwortlich. Jegliche Versuche, die Behörden zu schwächen und politische Prozesse zu verhindern, seien inakzeptabel. Man rufe die Gruppen auf, ihre militärischen Aktionen sofort zu beenden. Die Behörden in Libyen hatten wegen Raketenangriffen gestern den Flughafen von Tripolis geschlossen. Am Donnerstag waren mehr als 300 in Libyen inhaftierte Flüchtlinge mit Unterstützung der UNO aus einer umkämpften Zone gerettet worden. Die Menschen waren von den geflohenen Wärtern ohne Wasser und Nahrungsmittel zurückgelassen worden.