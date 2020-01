Der türkische Präsident Erdogan hat dem abtrünnigen libyschen General Haftar vorgeworfen, den Waffenstillstand in dem nordafrikanischen Land zu brechen.

Haftar habe wiederholt gegen die auf der jüngsten Libyen-Konferenz in Berlin beschlossene Waffenruhe verstoßen, sagte Erdogan. Er greife weiter mit allen Mitteln an. Haftar werde aber keinen Erfolg haben. Das ebenfalls in Berlin am vergangenen Wochenende vereinbarte Waffenembargo für Libyen wird nach UNO-Angaben verletzt. In den vergangenen zehn Tagen seien zahlreiche Flugzeuge im Westen und im Osten Libyens gelandet und hätten die Konfliktparteien mit Waffen und gepanzerten Fahrzeugen versorgt. Außerdem hätten sie Militärberater und Kämpfer ins Land gebracht, teilte die Libyen-Mission der Vereinten Nationen mit. Mehrere der dafür verantwortlichen Länder hätten an der Berliner Konferenz teilgenommen.



Unter Vermittlung der Bundesregierung hatten westliche Staaten sowie andere Länder, darunter Russland, die Türkei, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate zugesagt, dass sie auf die Lieferung von Waffen und die Bereitstellung von Soldaten für die Bürgerkriegsparteien verzichten würden.