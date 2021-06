Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat eine volle Umsetzung des Waffenstillstand-Abkommens für Libyen verlangt.

Vor Beginn der Libyen-Konferenz in Berlin verwies Borrell zugleich darauf hin, dass die Anwesenheit von Milizen und ausländischen Kämpfern die Stabilität des nordafrikanischen Landes weiter gefährde. Hintergrund sind die Präsenz etwa von türkischen Soldaten sowie Berichte über russische Söldner in Libyen.

Auch US-Außenminister Blinken in Berlin

An der zweiten internationalen Libyen-Konferenz, die von der Bundesregierung und der UNO ausgerichtet wird, nimmt auch US-Außenminister Blinken teil. Er sprach sich für Wahlen in Libyen im Dezember aus. Blinken war am Vormittag bereits mit seinem deutschen Amtskollegen Maas zusammengekommen. Zu den Teilnehmern der Konferenz gehören die USA, Russland, die Türkei, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und die libysche Übergangsregierung.



Ziel ist eine Stabilisierung des nordafrikanischen Krisenlandes. Im Vorfeld forderte Bundesaußenminister Maas den Abzug aller ausländischen Kämpfer aus Libyen. Zudem müssten wie geplant am 24. Dezember Parlamentswahlen stattfinden.



Laut UNO-Schätzungen befinden sich immer noch zehntausende ausländische Kämpfer in Libyen. Zudem finden weiterhin Waffenlieferungen aus anderen Ländern statt. Offiziell gilt seit Längerem eine Feuerpause.

Müller (CSU): Flüchtlinge aus den Gefängnissen herausholen

Bundesentwicklungsminister Müller erklärte, Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden in Libyen seien auch substanzielle Verbesserungen der dramatischen Lage von Migranten und Flüchtlingen im Land. 5.000 von ihnen befänden sich in staatlichen Gefängnissen, sie müssten unter Aufsicht der UNO dort herausgeholt werden, forderte der CSU-Politiker in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Viele Menschen würden fürchterlich misshandelt; es seien unerträgliche Zustände und die Fortschritte viel zu langsam. Insgesamt säßen in Libyen 600.000 Migranten und 40.000 Flüchtlinge fest.



Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.