Angesichts der eskalierenden Gewalt in Libyen hat Bundesaußenminister Maas einen neuen Schlichtungsversuch angekündigt.

Ab heute würden Gespräche mit allen Konfliktparteien geführt, sagte der Minister nach einem Sondertreffen mit EU-Kollegen in Brüssel. Ziel sei ein politischer Prozess unter der Ägide der UNO. In einer gemeinsamen Erklärung verlangten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und die EU, dass die Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis eingestellt werden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, die Forderung nach dem Ende einer ausländischen Einmischung beziehe sich insbesondere auf die Entscheidung der Türkei, mit ihren Truppen in Libyen einzugreifen. Das Nachbarland Ägypten hat für heute ein Treffen in Kairo mit den Außenminister von Frankreich, Italien, Griechenland und Zypern anberaumt. Zugleich will der türkische Staatschef Erdogan in Istanbul mit dem russischen Präsidenten Putin über Libyen sprechen.