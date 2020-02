EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat der Afrikanischen Union Unterstützung bei der Lösung von Konflikten zugesagt.

Man stehe der AU etwa im Fall Libyen zur Seite, sagte von der Leyen bei einem Besuch in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Die Beendigung des Krieges dort sei von großer Bedeutung für die Entwicklung des afrikanischen Kontinents. Der AU-Kommissionsvorsitzende Mahamat sagte, der Konflikt in Libyen könne Afrika weiter destabilisieren. Fast jeden Tag kämen Kämpfer über Libyen in die Sahel-Zone.



In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Ghadafi 2011 Krieg. Derzeit kämpfen eine international anerkannte Regierung in Tripolis und der abtrünnige General Haftar um die Macht. Beide Seiten werden von unterschiedlichen Ländern aus dem Ausland unterstützt. Ein international vereinbartes Waffenembargo wird unterlaufen.