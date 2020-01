Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat die Entscheidung der Türkei verurteilt, Soldaten nach Libyen zu entsenden.

Dies vergrößere die Sorgen wegen der Lage im Bürgerkriegsland, sagte Borrell nach einem Treffen mehrerer Außenminister von EU-Ländern in Brüssel. Er forderte einen Waffenstillstand und ein Ende der Einmischung von außen. Bundesaußenminister Maas erklärte, die EU könne nicht länger akzeptieren, dass das nordafrikanische Land zum Schauplatz für einen Stellvertreterkrieg geworden sei.



In Libyen herrschen seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 chaotische Zustände. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident Sarradsch kämpft gegen den abtrünnigen General Haftar sowie gegen etliche Milizen um die Macht. Die Türkei will Sarradsch mit Truppen unterstützen.