Die befristete Waffenruhe rund um die libysche Hauptstadt Tripolis ist offenbar gebrochen worden.

Die Flughafen-Verwaltung teilte mit, das Gelände sei von Raketen getroffen worden. Fotos zeigen Rauchsäulen, die von der Startbahn und von geparkten Flugzeugen aufsteigen. Der Flugbetrieb wurde vorläufig eingestellt. Wer die Raketen abfeuerte, war zunächst unklar.



Die Regierung in Tripolis und die Milizen des abtrünnigen Generals Haftar hatten am Samstag in eine Kampfpause während des dreitägigen islamischen Opferfestes eingewilligt.