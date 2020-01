In Libyen will der abtrünnige General Haftar seine Offensive gegen die sogenannte Einheitsregierung von Ministerpräsident Sarradsch fortsetzen.

Der Krieg gegen terroristische Gruppen gehe weiter, bis diese völlig zerstört seien, erklärte Haftars selbsternannte Libysche Nationalarmee. Die Türkei und Russland hatten gestern eine Waffenruhe in Libyen angemahnt, die ab Sonntag gelten sollte. Russland unterstützt in dem Konflikt Haftar, die Türkei die Regierung in der Hauptstadt Tripolis. Ankara hatte trotz internationaler Kritik beschlossen, eigene Truppen in das nordafrikanische Land zu schicken.



Die EU-Außenminister beraten morgen bei einem Sondertreffen in Brüssel über die Lage in Libyen.