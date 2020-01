In Libyen haben die Kämpfer des Generals Haftar eine Waffenruhe verkündet, die ab Mitternacht gelten soll.

In einer Erklärung heißt es zugleich, auch die Gegenseite müsse sich daran halten. Damit ist die international anerkannte Regierung gemeint, die ihren Sitz in Tripolis hat und von der Türkei militärisch unterstützt wird. General Haftar hat seine Machtbasis im Osten des nordafrikanischen Landes. Er rückt seit Monaten in Richtung Tripolis vor und wird von Russland unterstützt.



Der russische Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan hatten am Mittwoch gemeinsam zu einer Feuerpause aufgerufen. Putin begrüßte heute bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel den Vorstoß einer internationalen Friedenskonferenz in Deutschland, in Kooperation mit den Vereinten Nationen.



In Libyen herrschen seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi im Jahr 2011 politisches Chaos und Bürgerkrieg. Neben der international anerkannten Regierung gibt es ein Parlament in Tobruk im Osten, das loyal zu General Haftar steht.