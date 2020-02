Im Libyen-Konflikt haben Vertreter der Vereinten Nationen ihre Gespräche mit den rivalisierenden Gruppen über eine Waffenruhe heute fortgesetzt.

Wie ein UNO-Sprecher in Genf mitteilte, gab es bereits gestern

getrennte Unterredungen des Sonderbeauftragten Salame mit der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Sarradsch sowie mit Gesandten von General Haftar. Am Dienstag hatte sich Sarradschs Regierung von den Gesprächen zurückgezogen, nachdem die Aufständischen erneut die Hauptstadt Tripolis beschossen hatten.



Haftar stellte in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA Bedingungen für die Zustimmung zu einer Waffenruhe. So müsse die Türkei ihre Kämpfer aus Libyen abziehen und Waffenlieferungen nach Tripolis einstellen, sagte Haftar. Er wird unter anderem von Russland unterstützt.



Der türkische Präsident Erdogan bestätigte erstmals die Präsenz pro-türkischer Kämpfer. Mitglieder syrischer Milizen

seien ebenso in Libyen wie eine türkische Ausbildungseinheit, sagte Erdogan in Istanbul.