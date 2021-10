In Libyen sind Sicherheitskräfte offenbar mit großer Brutalität gegen Geflüchtete vorgegangen.

Dabei wurde nach Angaben der UNO-Mission in dem nordafrikanischen Land mindestens ein Mensch getötet, 15 weitere erlitten teils schwere Verletzungen. Libysche Sicherheitskräfte waren im Rahmen einer großangelegten Razzia in Häuser von Migrantenfamilien eingedrungen und hatten zahlreiche Menschen geschlagen, zeitweise auch auf sie geschossen. Von den Vereinten Nationen hieß es nun, man sei angesichts des gewaltsamen Vorgehens extrem besorgt. Übermäßige Gewalt von Sicherheitskräften verstoße gegen nationales und internationales Recht.



Bei der Razzia im Westen der Hauptstadt Tripolis waren vor zwei Tagen mehr als 4.000 Migranten und Flüchtlinge festgenommen worden. Nach Angaben des libyschen Innenministeriums richtete sich die Razzia gegen Drogenhändler, Alkoholschmuggler und illegale Migranten. Diese seien in ein Sammellager gebracht worden und sollten nun auf andere Lager verteilt werden.

