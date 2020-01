Bundesaußenminister Maas ist drei Tage vor dem in Berlin geplanten Libyen-Gipfel in das nordafrikanische Bürgerkriegsland gereist.

Dort will er im Auftrag der EU-Außenminister mit dem abtrünnigen General Haftar über einen Waffenstillstand sprechen. In der vergangenen Woche haben laut Maas schon Gespräche mit dem Chef der international anerkannten Einheitsregierung in Tripolis, Sarradsch, stattgefunden.



Der Berliner Prozess sei seit langem die beste Chance, einen Einstieg für Friedensgespräche zu ermöglichen, sagte Maas kurz vor seinem Abflug nach Bengasi. Die Botschaft sei klar, so Maas weiter. Der Konflikt sei für niemanden militärisch zu gewinnen.