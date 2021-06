UNO-Generalsekretär Guterres sieht die für den 24. Dezember geplanten landesweiten Wahlen im Bürgerkriegsland Libyen in Gefahr.

Um dieses Ziel zu erreichen, seien dringende Maßnahmen der dortigen Übergangsregierung notwendig, sagte Guterres bei der zweiten Libyen-Konferenz in Berlin in einer Video-Ansprache. So müssten etwa die zur Abstimmung erforderlichen Gesetze erlassen werden. Außenminister Maas erklärte, kaum etwas sei für Frieden und Stabilität in Libyen so entscheidend wie die Wahl. Er forderte zudem, dass alle ausländischen Kämpfer, Truppen und Söldner das nordafrikanische Land verlassen müssten. An der Konferenz nimmt auch US-Außenminister Blinken teil ebenso wie Vertreter der libyschen Übergangs-Regierung, die von Ministerpräsident Dbeiba angeführt wird.

