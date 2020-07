UNO-Generalsekretär Guterres hat sich besorgt über eine mögliche Eskalation des Konflikts um die libysche Stadt Sirte geäußert.

Die Lage an der dortigen Front sei zwar in den vergangenen Wochen recht ruhig gewesen, doch werde um die Stadt immer mehr Militär zusammengezogen, sagte Guterres dem UNO-Sicherheitsrat. Es gebe ein noch nie dagewesenes Maß an direkter Einmischung aus dem Ausland. Von der Türkei unterstützte regierungstreue Kräfte stünden etwa 25 Kilometer vor Sirte.



Die für den Ölexport wichtige Stadt wird derzeit von den Truppen des Milizenführers Haftar kontrolliert. Dieser wird von Russland, Ägypten und Frankreich unterstützt. Die Türkei, Italien und Katar stehen an der Seite der libyschen Regierung. Ägypten hat gedroht, direkt in die Kämpfe einzugreifen, falls die Regierung Sirte attackiert.