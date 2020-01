Im libyschen Bürgerkrieg haben die Truppen des abtrünnigen Generals Haftar nach eigenen Angaben die Küstenstadt Sirte eingenommen.

Ein Sprecher von Haftars Libyscher Nationalarmee gab die Eroberung bei einer Pressekonferenz in Bengasi bekannt. Haftar kämpft auf der Seite der rivalisierenden Regierung, die in Bengasi ihren Sitz hat. Diese wird von Frankreich, Russland und Ägypten unterstützt. Die Regierung in Tripolis wird dagegen von der UNO sowie von der Türkei, Katar und Italien anerkannt.



Gestern hatte die Türkei erstmals Truppen nach Libyen entsandt. Ägypten berief daraufhin ein Treffen mit Frankreich, Italien, Griechenland und Zypern ein.