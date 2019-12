Im Bürgerkriegsland Libyen haben Truppen von General Haftar im Mittelmeer nach eigenen Angaben ein Schiff mit türkischer Besatzung beschlagnahmt.

Sie hätten das unter der Flagge Grenadas fahrende Schiff nahe der libyschen Küstenstadt Derna abgefangen, teilte ein Sprecher mit. Es sei für eine Inspektion in den Hafen in Ras al-Hilal gebracht worden. Weitere Details über den Verbleib der Crew wurden nicht genannt.



Die türkische Regierung kommentierte den Fall zunächst nicht. Ankara unterstützt im Bürgerkrieg die Einheitsregierung in Tripolis. Haftar und seine Anhänger versuchen seit April, Tripolis einzunehmen.



Stunden vor der Beschlagnahmung des Schiffs hatte das türkische Parlament ein Abkommen zur Sicherheits- und Militärkooperation mit der Einheitsregierung in Libyen ratifiziert. Der Militärpakt erlaubt die Entsendung von Beratern und Ausbildern.