In Libyen hat der abtrünnige General Haftar internationale Forderungen nach einer Waffenruhe abgelehnt.

Seine Einheiten würden weiter gegen die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Sarradsch in der Hauptstadt Tripolis kämpfen, erklärte Haftar in Bengasi. Erst wenn deren Truppen besiegt seien, könne Libyen wieder zu Stabilität finden. Haftars Streitkräfte hatten erst zu Wochenbeginn die strategisch wichtige Küstenstadt Sirte eingenommen. Hinter ihm stehen unter anderem Russland und Ägypten. Sarradsch dagegen wird von der Türkei unterstützt, die derzeit Soldaten in das Land verlegt. Beobachter sehen auch einen Zusammenhang mit einem türkischen Interesse an Erdölfeldern in Libyen sowie Erdgasvorkommen im Mittelmeer.