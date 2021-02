In Libyen hat Innenminister Baschagha nach Regierungsangaben einen bewaffneten Angriff überlebt.

Mehrere Personen hätten in Tripolis seinen Autokonvoi unter Beschuss genommen, teilte die Regierung mit. Dabei sei mindestens ein Mitglied des Wachpersonals verletzt worden, Baschagha jedoch unverletzt geblieben. Seine Leibwächter hätten das Feuer erwidert und einen der Angreifer getötet. Zwei weitere seien verhaftet worden. Über die Hintergründe des Angriffs ist noch nichts bekannt.



Der US-Botschafter in Libyen, Norland, verurteilte den Angriff. Baschaghas Bemühen, dem Einfluss skrupelloser Milizen ein Ende zu bereiten, habe die volle Unterstützung Washingtons, sagte er.



Libyen ist seit dem Sturz und Tod des langjährigen Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 in Anarchie und Chaos versunken. Seit 2015 gibt es zwei konkurrierende Regierungen: Eine in Tripolis, die andere in Bengasi. Sie werden jeweils von einer Vielzahl von Milizen sowie verschiedenen anderen Staaten unterstützt.

