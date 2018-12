Nach dem Bombenanschlag in der libyschen Hauptstadt Tripolis hat die IS-Terrormiliz das Attentat für sich reklamiert.

Dies teilte der IS in einer über soziale Netzwerke verbreiteten Erklärung mit. Nach Angaben der libyschen Polizei hatten sich zwei Angreifer im Außenministerium in Tripolis in die Luft gesprengt und mindestens drei Menschen mit in den Tod gerissen. Es gab 21 Verletzte. Ein dritter Angreifer wurde von Wachleuten erschossen. Den Angaben zufolge detonierte in der Nähe zudem eine in einem Auto versteckte Bombe.



Seit dem Sturz des libyschen Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 rivalisieren in Libyen zwei Regierungen und verschiedene Milizen um die Macht. Außerdem konnten Dschihadistengruppen wie der IS dort Fuß fassen.