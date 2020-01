Die Moskauer Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe in Libyen kommen nach Angaben von Russlands Außenminister Lawrow voran.

Es gebe aber keinen Durchbruch, sagte Lawrow vor Journalisten. Einige der Konfliktparteien seien zwar bereit, ein Abkommen zu unterzeichnen. General Haftar habe aber um mehr Zeit gebeten. Der abtrünnige Milizenführer und der von den Vereinten Nationen anerkannte Ministerpräsident Sarradsch waren zu den Konsultationen mit Lawrow und dem türkischen Außenminister Cavusoglu in die russische Hauptstadt gekommen. Im libyschen Bürgerkrieg kämpfen Haftar und Sarradsch sowie diverse Milizen um die Macht.



Der türkische Präsident Erdogan will am Sonntag zu einer Friedenskonferenz für Libyen nach Berlin kommen. Das Präsidialamt in Ankara teilte weiter mit, dass auch der russische Präsidenten Putin und Italiens Regierungschef Conte teilnehmen wollten. Die Türkei setze alles daran, um aus der vorläufigen Waffenruhe in Libyen eine dauerhafte zu machen. Von Seiten der Bundesregierung gibt es noch keine Bestätigung für den Termin.