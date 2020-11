Die Konfliktparteien in Libyen haben sich nach einwöchigen Verhandlungen nicht auf eine Übergangsregierung einigen können.

Wie die UNO-Gesandte für Libyen, Williams, zum Abschluss der Gespräche in Tunesien mitteilte, werden die Gespräche nächste Woche fortgesetzt.



Hauptziel ist es, einen Fahrplan für Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu vereinbaren, die am 24. Dezember 2021 stattfinden sollen.



Die Konfliktparteien hatten sich im Oktober in Genf auf eine Waffenruhe verständigt. Libyen ist zwischen einer von den UNO unterstützten Regierung in der Hauptstadt Tripolis und deren Gegnern im Osten des Landes geteilt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.