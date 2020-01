Bei der internationalen Libyen-Konferenz in Berlin wird über einen dauerhaften Waffenstillstand für das Bürgerkriegsland beraten. Vor dem offiziellen Teil kamen bereits Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas mit dem libyschen Premierminister Sarradsch und General Haftar zu bilateralen Gesprächen zusammen.

Der türkische Präsident Erdogan appellierte an den Milizenführer, die Kämpfe in Libyen einzustellen. Dies sei Voraussetzung für einen weiteren politischen Prozess, sagte Erdogan. Ankara unterstützt im libyschen Bürgerkrieg die von der UNO anerkannte Regierung unter Ministerpräsident Sarradsch. US-Außenminister Pompeo forderte neben einem Waffenstillstandsabkommen auch einen wirksamen Überwachungsmechanismus. Russlands Präsident Putin äußerte sich zuversichtlich, dass es eine Lösung für Libyen geben könne. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, wenn die Konferenz erfolgreich einen Waffenstillstand beschließen sollte, müssten sich die Europäer viel stärker engagieren als in der Vergangenheit.



Neben Gesandten der Europäischen Union, der Arabischen Liga und der Afrikanischen Union nehmen an der Libyen-Konferenz unter anderem Vertreter von Großbritannien, Frankreich, Ägypten und Algerien teil. Auch UNO-Generalsekretär Guterres ist zugegen.