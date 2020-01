Die Bundesregierung hat an die Konfliktparteien in Libyen appelliert, nach der Berliner Konferenz den Weg zu einer politischen Lösung fortzusetzen.

Für einen Übergang von einer Waffenruhe zu einem Waffenstillstand seien nun die Kontrahenten gefragt, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, Deutschland und die EU wollten sich weiter engagieren. Allerdings müsse erst ein stabiler Waffenstillstand erreicht werden, bevor man darüber nachdenke, wie dieser gesichert werden könne. Bis dahin müsse man nicht über eine Bundeswehr-Mission für Libyen sprechen.



Über die Umsetzung der gestern vereinbarten Waffenruhe für Libyen beraten in Brüssel die EU-Außenminister. Im Gespräch ist eine Überwachung durch Kräfte der UNO, der Europäischen Union und der Afrikanischen Union.



Bundesaußenminister Maas kündigte in Brüssel ein weiteres Treffen mit den Teilnehmern der gestrigen Zusammenkunft an. Zudem werde der Libyen-Gesandte der UNO, Salamé, diese Woche die Konfliktparteien zu direkten Gesprächen einladen.