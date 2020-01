Auf der Libyen-Konferenz in Berlin soll einem internen UNO-Papier zufolge eine dauerhafte Feuerpause erreicht werden.

Wie laut der Deutschen Presse-Agentur aus dem Entwurf der Abschlusserklärung hervorgeht, sollen sich die Teilnehmer der Konferenz außerdem darauf verpflichten, zu einem politischen Prozess in Libyen zurückzukehren. Zudem wird verlangt, das immer wieder missachtete Einfuhrverbot für Kriegswaffen einzuhalten.



Bundeskanzlerin Merkel hat Vertreter von mehr als zehn Ländern am Sonntag nach Berlin zu Beratungen über die Lage in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland eingeladen. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock kritisierte, dass Griechenland dabei nicht berücksichtigt worden sei. Man dürfte nicht die Länder bestrafen, die um Frieden bemüht seien, sagte Baerbock im Südwestrundfunk.



Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte im Magazin "Der Spiegel", wenn es einen Waffenstillstand in Libyen gebe, müsse die Europäische Union bereit sein, bei der Umsetzung und Überwachung zu helfen. Das könne eventuell auch mit Soldaten geschehen.