Auf der Libyen-Konferenz in Berlin soll einem internen UNO-Papier zufolge eine dauerhafte Feuerpause erreicht werden.

Wie laut der Deutschen Presse-Agentur aus dem Entwurf der Abschlusserklärung hervorgeht, sollen sich die Teilnehmer der Konferenz außerdem darauf verpflichten, zu einem politischen Prozess in Libyen zurückzukehren. Zudem wird verlangt, das immer wieder missachtete Einfuhrverbot für Kriegswaffen einzuhalten. Bundeskanzlerin Merkel hat Vertreter von mehr als zehn Ländern am Sonntag nach Berlin zu Beratungen über die Lage in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland eingeladen.



Für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, ist die Zusammenkunft ein Erfolg der deutschen Diplomatie. Finde das Treffen wie geplant statt, sei es das erste Mal, dass die Kriegsparteien direkt miteinander verhandelten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Dies sei eine grundlegende Voraussetzung für die innerlibysche Aussöhnung und eine dauerhafte Beilegung des Libyen-Konflikts. Es ginge darum, die unterschiedlichsten Interessen zusammenzuführen.