In ihrer Abschlusserklärung haben sich die Teilnehmer der Berliner Libyen-Konferenz auf 54 Punkte verständigt. Darin verpflichten sie sich unter anderem, die bestehende Waffenruhe zu unterstützen und jegliche militärische Unterstützung für die Bürgerkriegsparteien zu beenden. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte des Papiers.

Keine militärische Einmischung

Bislang stehen mehrere Teilnehmerstaaten der Konferenz auf verschiedenen Seiten im Libyen-Konflikt. Die Regierung in Bengasi wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Frankreich und Russland unterstützt. Die Regierung in Tripolis erhält Hilfe von der Türkei, Katar und Italien. Damit soll laut Abschlusserklärung nun Schluss sein: "Wir verpflichten uns, uns nicht in den bewaffneten Konflikt in Libyen und in die inneren Angelegenheiten Libyens einzumischen, und wir rufen alle internationalen Akteure auf, dasselbe zu tun."

Unterstützung des Waffenstillstands

Zudem soll die bestehende Waffenruhe unterstützt werden: "Wir fordern einen umfassenden Prozess der Demobilisierung und Entwaffnung bewaffneter Gruppierungen und Milizen in Libyen sowie die anschließende Eingliederung geeigneten Personals in zivile, sicherheitsbezogene und militärische Institutionen des Staates. [...] Wir fordern die Rückverlegung schwerer Waffen, von Artillerie und Luftfahrzeugen sowie ihre Kantonierung." Die Vereinten Nationen sollten zudem die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den Konfliktparteien begleiten und bei Verstößen Sanktionen durchsetzen.



Der Schutz des Erdölvorkommens in Libyen wird ausdrücklich im Abschlusspapier erwähnt: "Wir fordern alle Parteien nachdrücklich auf, die Sicherheit aller Einrichtungen der Nationalen Erdölgesellschaft weiterhin zu garantieren und Angriffe auf Erdölanlagen und die Erdölinfrastruktur zu unterlassen."

UNO-Waffenembargo

Das UNO-Waffenembargo soll besser überwacht werden: "Wir fordern alle Akteure auf, alle Handlungen zu unterlassen, die den Konflikt verschärfen oder gegen das Waffenembargo des UN-Sicherheitsrats oder den Waffenstillstand verstoßen würden; dies schließt auch die Finanzierung militärischer Fähigkeiten und die Rekrutierung von Söldnern ein." Die Überwachung durch die UNO "auf See, aus der Luft und an Land" soll verschärft werden, heißt es in der Abschlusserklärung.

Völkerrecht und Menschenrechte

Die Konfliktparteien in Libyen werden dazu aufgerufen, das Völkerrecht und die Menschenrechte zu wahren. Es sei wichtig, "Zivilisten und die zivile Infrastruktur einschließlich der Flughäfen zu schützen und medizinischem Personal, Menschenrechtsbeobachtern und humanitärer Hilfe den Zugang zu gewähren." Außergerichtliche Tötungen, Folter und Menschenhandel würden nicht geduldet und müssten bestraft werden.

Rückkehr zum politischen Prozess

Die Teilnehmer der Libyen-Konferenz sprechen sich zudem für "freie, faire, alle Seiten einbeziehende und glaubwürdige Parlaments- und Präsidentschaftswahlen" in dem nordafrikanischen Land aus. Diese sollten von einer "unabhängigen und leistungsfähigen Hohen Nationalen Wahlkommission organisiert werden".