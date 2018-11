Der Vertreter der Vereinten Nationen bei der internationalen Konferenz für Libyen, Salamé, hat das Treffen in Palermo als Meilenstein und Erfolg bezeichnet.

Nun müsse der politische Prozess voranschreiten, sagte er zum Abschluss der zweitägigen Beratungen. Anderenfalls könnte es jederzeit neue Auseinandersetzungen geben. Der italienische Regierungschef Conte äußerte die Hoffnung auf Wahlen in Libyen schon im kommenden Frühjahr. Russlands Ministerpräsident Medwedew, der ebenfalls an der Konferenz teilgenommen hatte, warnte allerdings davor, künstliche Stichtage festzulegen. Ein Wahltermin sollte von der Sicherheitslage im Land abhängig gemacht werden. An dem Treffen in Palermo hatten auf Initiative Italiens Vertreter aus 30 Ländern teilgenommen. Auch die Hauptrivalen im Konflikt in Libyen, Ministerpräsident al-Sarradsch und General Haftar, kamen zu einem Meinungsaustausch zusammen.