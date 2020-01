Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat in Berlin die internationale Libyen-Konferenz begonnen. Auf Einladung von Bundeskanzlerin Merkel loten Vertreter aus zehn Staaten aus, ob ein dauerhafter Waffenstillstand und ein politischer Prozess für das Bürgerkriegsland möglich sind.

Im Rahmen der Konferenz waren rund 4.500 Polizisten in Berlin im Einsatz. Straßen rund um Kanzleramt und Reichstag sind abgesperrt, Hotels und Botschaften werden abgesichert. Auch der Pariser Platz war nur eingeschränkt zugänglich. Vor dem Hotel Adlon wurde mit Spiegeln unter die Fahrzeuge von Diplomaten geschaut. Auch Spürhunde wurden eingesetzt.



An der Konferenz nehmen unter anderem UNO-Generalsekretär Guterres, US-Außenminister Pompeo, der russische Präsident Putin, der türkische Staatschef Erdogan, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Johnson teil. Auch der libysche Regierungschef Sarradsch sowie der aufständische General Haftar sind bei den Gesprächen zugegen. Regierungssprecher Seibert erklärte, die Konferenz werde nicht alle Probleme in Libyen sofort lösen. Militärisch sei der Konflikt aber nicht zu gewinnen.



Grüne und FDP reagierten zurückhaltend auf den Vorstoß einer Mission der Bundeswehr in Libyen. Voraussetzung dafür sei eine belastbare politische Perspektive für das Land, sagte der Grünen-Verteidigungspolitiker Lindner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann forderte eine klare Strategie.