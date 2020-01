Auf der Libyen-Konferenz in Berlin ist es nach Medieninformationen zunächst zu keinem direkten Treffen zwischen den Gegenspielern Sarradsch und Haftar gekommen. Der libysche Fernsehsender Al-Ahrar berichtet, der Chef der Einheitsregierung, Sarradsch, habe sich geweigert, den abtrünnigen General Haftar zu treffen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters stehen die Teilnehmer der Konferenz aber kurz vor der Einigung auf den Text einer Abschlusserklärung.

Bundeskanzlerin Merkel und UNO-Generalsekretär Guterres wollen zum Abschluss der Gespräche die Presse über das Ergebnis unterrichten. Ziel des Treffens mit Vertretern aus mehr als zehn Ländern ist es, die Feuerpause in dem Land zu festigen und eine konsequente Durchsetzung des Waffenembargos zu vereinbaren. Guterres sagte, eine weitere Verschärfung des Konflikts müsse verhindert werden. Sonst drohten eine humanitäre Katastrophe und eine dauerhafte Spaltung des Landes.



Parallel zur Libyen-Konferenz in Berlin haben Anhänger des aufständischen Generals Haftar weitere Ölanlagen besetzt. Agenturen berichten unter Berufung auf Augenzeugen, Milizionäre hätten eine Pipeline blockiert, durch die Erdöl zu einem Hafen westlich von Tripolis transportiert wird. Die von der UNO anerkannte Einheitsregierung von Ministerpräsident Sarradsch ist auf die Einnahmen der Ölexporte angewiesen. In Berlin demonstrierten etwa 150 Menschen gegen Haftar.

Borrell: Europa muss mehr tun

Die Konferenz in Berlin ist die bislang größte dieser Art, die sich um Frieden in dem nordafrikanischen Land bemüht. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderen der türkische Staatschef Erdogan, Kreml-Chef Putin, Frankreichs Präsident Macron und US-Außenminister Pompeo. Auch die EU, die Arabische Liga und die Afrikanische Union haben Spitzenvertreter entsandt. Zum Schutz der Konferenz sind mehrere Tausend Polizisten im Einsatz.



US-Außenminister Pompeo forderte neben einem Waffenstillstandsabkommen auch einen wirksamen Überwachungsmechanismus. Russlands Präsident Putin äußerte sich zuversichtlich, dass es eine Lösung für Libyen geben könne. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, wenn die Konferenz erfolgreich einen Waffenstillstand beschließen sollte, müssten sich die Europäer viel stärker engagieren als in der Vergangenheit.