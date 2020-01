Der EU-Außenbeauftragte Borrell hält einen Militäreinsatz der Europäischen Union in Libyen für denkbar.

Er sagte dem Magazin "Der Spiegel", wenn es dort einen Waffenstillstand gebe, müsse die EU bereit sein, bei der Umsetzung und Überwachung zu helfen. Das könne eventuell auch mit Soldaten geschehen.



Morgen beginnt in Berlin eine internationale Konferenz zur Lage in dem nordafrikanischen Land. Bundeskanzlerin Merkel hat Vertreter aus mehr als zehn Ländern zu den Beratungen geladen. Vorab wurden bereits Details der Abschlusserklärung bekannt. Libyschen Presseberichten zufolge enthält der Entwurf unter anderem eine Selbstverpflichtung aller Konferenz-Teilnehmer, nicht in den Libyen-Konflikt einzugreifen. Gefordert werde darin zudem eine dauerhafte Waffenruhe, das Ende aller Kampfhandlungen, der Abzug schwerer Waffen und die Auflösung der Milizen.