Unter UNO-Vermittlungen haben Delegationen der beiden libyschen Konfliktparteien einen Entwurf für einen Waffenstillstand erarbeitet.

In dem Papier sei die sichere Rückkehr von Zivilisten in ihre Heimatgebiete vorgesehen, teilte ein Sprecher der Vereinten Nationen in Genf mit. Angaben zum Inhalt wurden nicht gemacht. Der Text soll nun den jeweiligen Führungen vorgelegt werden und zwar der Übergangsregierung von Ministerpräsident Sarradsch und dem Rebellengeneral Haftar. Weiter hieß es, im kommenden Monat würden die Emissäre beider Seiten wieder zusammenkommen.