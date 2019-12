Der türkische Präsident Erdogan hat angekündigt, die Einheitsregierung in Libyen notfalls militärisch noch stärker zu unterstützen.

Erdogan sagte auf einer Veranstaltung im Norden der Türkei, man werde die Möglichkeiten der Bodentruppen, der Marine und der Luftwaffe prüfen. Das Parlament in Ankara hatte gestern ein Militär- und Sicherheitsabkommen mit der international anerkannten libyschen Regierung ratifiziert. Es erlaubt die Entsendung von Ausbildern und Beratern. Hinzu kommt ein intensiverer Austausch der Geheimdienste.



In Libyen stehen sich Soldaten der Einheitsregierung unter Premierminister Sarraj und abtrünnige Truppen unter General Haftar gegenüber. Haftar wird unter anderem von Russland unterstützt. Seine Truppen meldeten heute, im Mittelmeer ein türkisches Schiff beschlagnahmt zu haben. Sie hätten das unter der Flagge Grenadas fahrende Schiff nahe der libyschen Küstenstadt Derna abgefangen, teilte ein Sprecher mit. Es sei für eine Inspektion in den Hafen in Ras al-Hilal gebracht worden. Weitere Details über den Verbleib der Crew wurden nicht genannt.



Mit dem Engagement Ankaras wächst die Angst vor einem Stellvertreterkrieg in Libyen.