Der türkische Präsident Erdogan hat mit seinem tunesischen Kollegen Saied über die Situation in Libyen gesprochen.

Erdogan sagte nach einem Treffen in Tunis, er suche nach Möglichkeiten für einen Waffenstillstand und glaube, dass Tunesien dazu "wertvolle und konstruktive" Hilfe leisten könne. Sein Besuch war zuvor öffentlich nicht angekündigt worden.



Die Türkei prüft seit dem Wochenende bereits eine stärkere militärische Unterstützung der libyschen Armee, die über Waffenlieferungen hinaus geht. Die Regierungssoldaten kämpfen gegen den Milizenanführer Haftar, dessen Truppen den Osten Libyens beherrschen. Haftar wird dabei von Russland und Ägypten unterstützt.



Bundeskanzlerin Merkel hatte angesichts der Entwicklung vor Kurzem vor einem Stellvertreterkrieg in Libyen gewarnt. Die Bundesregierung erkennt - wie die UNO - die amtierende libysche Regierung an.