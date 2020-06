Die Europäische Union sollte nach Ansicht des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, im libyschen Bürgerkrieg notfalls mit einem Militäreinsatz drohen.

Europa könnte sein militärisches Gewicht so in die Waagschale werfen, damit ein Waffenstillstand erreicht werde, sagte Ischinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wer in internationalen Konflikten nicht mit militärischen Mitteln drohe, dessen Diplomatie bleibe allzu oft Rhetorik. Ischinger verwies auf die Berliner Libyen-Konferenz vom Januar. Das Ergebnis des Treffens sei bislang leider fast null, meinte der Diplomat. Die in den Konflikt verwickelten Staaten hätten die Appelle von Deutschland und seinen Partnern einfach ignoriert. Denn vor Ort zähle nur, wer das militärische Sagen habe.



Im libyschen Bürgerkrieg bekämpfen sich die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis und die Streitkräfte des Generals Haftar.