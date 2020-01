Das ursprünglich für Ende 2019 geplante Gipfeltreffen zum Libyen-Konflikt soll nach den Worten von Bundesaußenminister Maas möglichst bald nachgeholt werden.

Maas sagte nach Gesprächen in Brüssel, Libyens international anerkannter Regierungschef Sarradsch habe seine Unterstützung für ein solches Treffen in Berlin erklärt. Es solle über einen Waffenstillstand, ein Waffenembargo sowie einen politischen Prozess unter Führung der Vereinten Nationen gesprochen werden. Maas betonte, das nordafrikanische Land dürfe kein zweites Syrien und kein Schauplatz eines Stellvertreterkrieges werden.



Die Bundesregierung bemüht sich seit Monaten um eine politische Lösung des Konflikts. In Libyen herrschen seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 chaotische Zustände. Die Regierung in Tripolis kämpft gegen Milizen des abtrünnigen Generals Haftar.