In Genf zeichnen sich bei Gesprächen für eine Befriedung des Bürgerkriegslands Libyen Fortschritte ab.

Der UNO-Sonderbeauftragte Salamé erklärte, die Konfliktparteien hätten sich zu Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand bereit erklärt. Details würden in den kommenden Tagen geklärt. Gestern waren in Genf erstmals hochrangige Offiziere beider Seiten zusammengekommen: je fünf Vertreter des international anerkannten Ministerpräsidenten Sarradsch sowie des abtrünnigen Generals Haftar, der eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis anführt. Die Gespräche gehen auf den Libyen-Gipfel im Januar in Berlin zurück und werden von den Vereinten Nationen zunächst getrennt vermittelt. Direkte Gespräche zwischen beiden Seiten kamen bislang noch nicht zustande.



Seit dem 12. Januar gilt lediglich eine Feuerpause, aber noch kein dauerhafter Waffenstillstand.