Bei den politischen Gesprächen über die Zukunft Libyens hat es nach Angaben der Vereinten Nationen Fortschritte gegeben.

Die Teilnehmer der Verhandlungen in Tunis hätten sich auf Präsidentschafts- und Parlamentswahlen innerhalb der kommenden 18 Monate verständigt, teilte die Libyen-Beauftragte der UNO, Williams, mit. Zudem habe man sich auf einen Fahrplan verständigt, um die Institutionen des Landes zusammenzuführen. Den Gesprächen in Tunesien war im Oktober eine Vereinbarung der Bürgerkriegsparteien auf eine Waffenruhe vorausgegangen. Über die Umsetzung der Waffenruhe wird derzeit in der libyschen Stadt Sirte verhandelt.



Seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi 2011 herrscht in Libyen Bürgerkrieg.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.