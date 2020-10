Die Konfliktparteien in Libyen haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt.

Beide Seiten hätten eine Vereinbarung unterzeichnet, teilte der UNO-Beauftragte für das nordafrikanische Land, Williams, nach Verhandlungen in Genf mit. Einzelheiten wurden bislang nicht mitgeteilt. An den Gesprächen waren demnach Militärvertreter von Ministerpräsidenten Sarradsch und des abtrünnigen Generals Haftar beteiligt. Sie hatten sich in den vergangenen Tagen bereits auf Modalitäten für die Ölförderung verständigt, um die Produktion wieder ausweiten zu können. Zudem gab es eine Einigung auf die Öffnung von Straßen und Flugverbindungen zwischen einzelnen Regionen.



In Libyen herrscht seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg. Die Truppen der international anerkannten Regierung unter Sarradsch kämpfen mit den Einheiten Haftars um die Macht. Auch innerhalb der jeweiligen Lager gibt es Konflikte.



UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem Schritt in Richtung Frieden und Stabilität in Libyen. Er rief die Konfliktparteien auf, die sofortige Umsetzung der Vereinbarung sicherzustellen.

