Die Bundesregierung hat seit Jahresbeginn erneut Rüstungsexporte an Länder genehmigt, die in den Krieg in Libyen involviert sind.

Das geht aus Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Danach wurde die Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von rund 4,2 Millionen Euro an das Emirat Katar genehmigt. Auch an die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und Ägypten dürfen Rüstungsgüter geliefert werden. Bundeskanzlerin Merkel hatte Mitte Januar zu einer Libyen-Konferenz eingeladen. Die Teilnehmer sagten zu, sich nicht mehr in den Konflikt einzumischen und das Waffenembargo gegen Libyen einzuhalten.



Die Linken-Politikerin Dagdelen kritisierte, die Bundesregierung mache sich damit als Vermittler vollkommen unglaubwürdig. Waffenlieferungen an Staaten, die im Libyen-Krieg aktiv seien, müssten komplett gestoppt werden.