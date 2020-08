Bundesaußenminister Maas hat bei einem Besuch in Libyen vor einer weiteren Verschärfung des dortigen Bürgerkriegs gewarnt.

Er sagte in Tripolis, im Moment herrsche eine trügerische Ruhe. Beide Seiten und ihre internationalen Verbündeten rüsteten das Land aber weiter massiv auf. In Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten der von der UNO anerkannten libyschen Einheitsregierung, al-Sarradsch, sowie mehreren Ministern wolle er für die Einrichtung einer demilitarisierten Zone rund um die umkämpfte Stadt Sirte werben.

Entscheidend für eine Lösung des Konflikts in Libyen sei aber auch eine gerechtere Verteilung der Öleinnahmen, so Maas. Darüber wolle er mit dem Vorsitzenden der nationalen Ölgesellschaft sprechen.



Deutschland hat eine Vermittlerrolle übernommen. Heute Abend reist Maas in die Vereinigten Arabischen Emirate weiter, die zu den Verbündeten von General Haftar zählen, dem Widersacher der Regierung in Tripolis.