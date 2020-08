Bundesaußenminister Maas ist zu einem Besuch in Libyen eingetroffen.

Er will versuchen, den Konflikt um die Vorherrschaft in dem ölreichen Land zu entschärfen. Nach seiner Landung in der Hauptstadt Tripolis sprach Maas von einer sehr gefährlichen Lage in dem nordafrikanischen Land. In Libyen herrsche im Moment eine trügerische Ruhe. Beide Seiten und ihre internationalen Verbündeten rüsteten das Land weiter massiv auf.



Im Libyen herrscht seit dem Sturz des Langzeitherrschers Gaddafi im Jahr 2011 Bürgerkrieg. Die Regierungstruppen von Ministerpräsident Al-Sarradsch werden vor allem von der Türkei und Katar unterstützt, sein Gegner, General Haftar, von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Maas knüft mit der Mission an die Vermittlungsbemühen der Bundesregierung an, die im Januar in Berlin begonnen hatten.