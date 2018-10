Aus Libyen sind in diesem Jahr mehr Migranten in ihre Heimatländer zurückgekehrt als über das Mittelmeer nach Italien geflüchtet.

Das berichtet die UNO-Organisation für Migration in Genf. Sie unterstützt Rückkehrwillige, indem sie ihnen Flugtickets zur Verfügung stellt und Starthilfen in den jeweiligen Herkunftsländern. Wie weiter mitgeteilt wurde, hätten bis Mitte Oktober mehr als 13.000 Menschen aus insgesamt 32 Ländern diese Hilfen in Anspruch genommen. Knapp 12.500 Migranten hätten sich dagegen weiter auf den Weg nach Italien gemacht.