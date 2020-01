Bundeskanzlerin Merkel begrüßt es, dass der libysche General Haftar den bestehenden Waffenstillstand einhalten will.

Die Kanzlerin sagte in Berlin, zugleich müsse man auf der Libyen-Konferenz am Wochenende darauf hinarbeiten, dass das Waffenembargo gegen das Land wieder durchgesetzt werde. Zuvor hatte Außenminister Maas nach einem Treffen mit Haftar getwittert, dass der General die jüngste Waffenruhe respektieren wolle und grundsätzlich zur Teilnahme an der Konferenz in Berlin bereit sei.



Haftar ist der Gegenspieler des international anerkannten libyschen Ministerpräsidenten Sarradsch, der auf der Konferenz ebenfalls erwartet wird.