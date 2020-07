Deutschland, Frankreich und Italien haben den ausländischen Unterstützern der Bürgerkriegsparteien in Libyen mit Sanktionen gedroht.

In einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und Italiens Premierminister Conte heißt es, man sei bereit, Sanktionen in Betracht zu ziehen, sollten Verstöße gegen das UNO-Waffenembargo zur See, an Land oder in der Luft anhalten.



Konkrete Staaten, die für Sanktionen in Frage kommen könnten, werden in der Erklärung nicht genannt. Entsprechende Vorwürfe gibt es unter anderem gegen die Türkei und Russland. Ankara unterstützt die Einheitsregierung in Tripolis, Moskau die Gegenseite, General Haftar.