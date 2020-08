Vor der libyschen Küste sind mindestens 45 Migranten ertrunken, als ihr Boot bei dem Versuch sank, das Mittelmeer zu überqueren.

Das teilten die Internationale Organisation für Migration und das UNO-Flüchtlingshilfswerk unter Berufung auf Überlebende mit. Es handelt sich damit in diesem Jahr um das Bootsunglück mit den meisten Toten auf dem Mittelmeer. Die beiden Organisationen forderten eine sofortige Überprüfung des Vorfalls sowie einen Ausbau der Such- und Rettungskapazitäten vor Ort.



Die 37 Überlebenden stammen vor allem aus Senegal, Mali, Tschad und Ghana. Sie seien von Fischern gerettet und dann an der libyschen Küste festgenommen worden.