Die seit Mitternacht geltende Waffenruhe in Libyen ist offenbar brüchig.

Arabischen Medienberichten zufolge soll sie bereits mehrmals verletzt worden sein. Die international anerkannte Regierung in Tripolis und Milizenführer Haftar werfen sich demnach gegenseitig vor, sich nicht an die Vereinbarung zu halten.



Haftar hatte zuvor mitteilen lassen, dass er die Feuerpause respektieren werde. Allerdings müsse auch die Gegenseite dazu bereit sein. Damit ist die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung gemeint, die ihren Sitz in Tripolis hat. General Haftar hat seine Machtbasis im Osten des nordafrikanischen Landes. Er rückt seit Monaten in Richtung Tripolis vor und wird von Russland unterstützt. Der russische Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan, der die Regierung in Tripolis unterstützt, hatten vor einigen Tagen gemeinsam zu einer Feuerpause aufgerufen.