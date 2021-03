In Libyen hat das Parlament der Einheitsregierung von Ministerpräsident Dbaiba zugestimmt.

Diese Einheitsregierung ist Teil des von den Vereinten Nationen unterstützten Planes, der das seit einem Jahrzehnt anhaltende Chaos in dem nordafrikanischen Land beenden soll. In einer ihrer seltenen Sitzungen sprachen mehr als hundert Abgeordnete des gespaltenen Parlamentes in Sirte der Regierung ihre Unterstützung aus. Es gab nur einige wenige Gegenstimmen.



Die Regierung von Dbaiba ersetzt zwei rivalisierende Regierungen, die ihre Sitze jeweils in Tripolis im Westen und in Bengasi im Osten des Landes hatten. Das von Dbaiba vorgeschlagene Kabinett umfasst 33 Minister sowie zwei Vize-Regierungschefs. Diese sollen nach seinen Angaben verschiedene Regionen und gesellschaftliche Gruppen im Land repräsentieren. Im Dezember soll es dann Wahlen geben.



In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg.

