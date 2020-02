Folter, Menschenhandel und Krankheiten in Internierungslagern - seit Beginn der Tripolis-Offensive des Generals Haftar im April 2019 hat sich die Sicherheitslage für Flüchtlinge in Libyen noch verschlechtert. Laut UNHCR werden mehr als 3000 Menschen in solchen Haftzentren willkürlich gefangen gehalten.

Flüchtlinge und Binnenvertriebene

Vor dem gewaltsamen Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi 2011 lebten mehr als 1,5 Millionen Zuwanderer in dem nordafrikanischen Staat. Heute sind es nach Schätzungen der Vereinten Nationen etwa halb so viele. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gehen von etwa 800.000 Migranten in Libyen aus, darunter fast 345.000 Binnenvertriebene. Bei etwa 46.000 der Migranten handelt es sich um registrierte Flüchtlinge und Asylbewerber.



Im Zuge des Resettlement-Programms des UNHCR wurden im vergangenen Jahr rund 7200 Asylbewerber von Libyen in andere Länder gebracht. Das UNHCR bemüht sich darum, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus den Internierungslagern in EU-Staaten zu bringen - 2019 kamen 4844 Menschen in die Europäische Union.

Offizielle Internierungslager und Privatgefängnisse

Die libysche Küstenwache bringt auf dem Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge in Internierungslager. Laut UNHCR werden derzeit mehr als 3000 Menschen in solchen Haftzentren willkürlich gefangen gehalten. Menschenrechtler üben immer wieder massive Kritik an den Bedingungen in den Zentren. Das Auswärtige Amt sprach 2017 von "KZ-ähnlichen Verhältnissen". Der Libyen-Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen, Hennequin, sagte, viele Inhaftierte seien auf der Flucht Opfer von Gewalt und Folter geworden. Die medizinische Versorgung in vielen Lagern bezeichnete er als verheerend. Er sprach von etlichen Tuberkulose-Fälle sowie Traumata.



Neben den offiziellen Haftzentren gibt es zahlreiche inoffizielle Gefängnisse, die von Milizen betrieben werden. Flüchtlinge und Migranten würden dort "zum Zweck der Erpressung von Lösegeldern, sexueller Ausbeutung und für Zwangsarbeit festgehalten", hieß es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen. Wie viele solcher Gefängnisse es landesweit gibt, ist unklar - weder die IOM noch das UNHCR haben Zugang zu diesen Einrichtungen.

Verschlechterung der Sicherheitslage

In den vergangenen neun Monaten sind auch Flüchtlinge zur Zielscheibe von Kampfhandlungen geworden. Im Juli 2019 wurden bei Luftangriffen auf ein Internierungslager in Tadschura 53 Menschen getötet. Die größte Gefahr gehe für Flüchtlinge aber vom kriegsbedingten Chaos aus, in dem Menschenhändler und kriminelle Banden leichtes Spiel hätten, betonte Hennequin.



(Mit Material der AFPD)